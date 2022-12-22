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Аризона снимет стену с морских контейнеров на границе США и Мексики

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Аризона согласилась демонтировать стену из транспортных контейнеров на мексиканской границе. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Губернатор штата-республиканец Дуг Дьюси потратил 90 миллионов долларов из денег налогоплательщиков на установку контейнеров, что, по его словам, было попыткой остановить поток въезжающих в страну людей.

Теперь Дьюси, покидающий свой пост в начале следующего года, должен будет избавиться от 915 контейнеров из национального леса Коронадо.

В соглашении, достигнутом с федеральным правительством, администрация Дьюси заявила, что «удалит все ранее установленные транспортные контейнеры и связанное с ними оборудование, материалы, транспортные средства и другие объекты с территории Соединенных Штатов на землях Национальной лесной системы в пределах национального леса Коронадо».

Дополнение

Аризона имеет около 600 километров границы с Мексикой, включая природоохранные зоны, национальные парки, военные зоны и резервации коренных народов.

В 2017 году Дональда Трампа пришел к власти благодаря своему обещанию «построить эту стену». Большие участки границы обнесены забором высотой до девяти метров.

До того, как контейнеры прибыли в Национальный лес Коронадо – район, куда можно добраться только по грунтовым дорогам, граница здесь была демаркирована проволочным забором.

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