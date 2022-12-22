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Арізона зніме стіну з морських контейнерів на кордоні США та Мексики

Арізона зніме стіну з морських контейнерів на кордоні США та Мексики

Київ • УНН

 • 475926 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Арізона погодилася демонтувати стіну з транспортних контейнерів на мексиканському кордоні. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Губернатор штату-республіканець Дуг Дьюсі витратив 90 мільйонів доларів з грошей платників податків на встановлення контейнерів, що, за його словами, було спробою зупинити потік людей, які в'їжджають до країни.

Тепер Дьюсі, який залишає свою посаду на початку наступного року, повинен буде позбутися 915 контейнерів із національного лісу Коронадо.

В угоді, досягнутій з федеральним урядом, адміністрація Дьюсі заявила, що «видалить всі раніше встановлені транспортні контейнери та пов'язані з ними обладнання, матеріали, транспортні засоби та інші об'єкти з території Сполучених Штатів на землях Національної лісової системи в межах національного лісу Коронадо».

Доповнення

Арізона має близько 600 кілометрів кордону з Мексикою, включаючи природоохоронні зони, національні парки, військові зони та резервації корінних народів.

У 2017 році Дональда Трампа прийшов до влади завдяки своїй обіцянці «побудувати цю стіну». Наразі великі ділянки кордону обнесені парканом заввишки до дев'яти метрів.

До того, як контейнери прибули до Національного лісу Коронадо - району, куди можна дістатися тільки ґрунтовими дорогами, кордон тут був демаркований дротяним парканом.

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