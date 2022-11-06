Армия рф убила в Украине еще двух гражданских – ОП

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"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 05.11.2022 (по состоянию на 09:00 06.11.2022): погибло – 2 человека, ранено – 6 человек", – говорится в сообщении.

Ситуация по областям

• Днепропетровская – 1 раненый;

• Донецкая – 1 погибший, 3 раненых;

• Запорожская – 1 погибший, 1 раненый;

• Харьковская –1 раненый.

Напомним

В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 827 детей, убили – 430.