Армия рф убила в Украине еще двух гражданских – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Стало известно еще о двух гражданских, которые погибли в Украине в результате полномасштабного вторжения россии. Общие данные областных военных администраций опубликовал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 05.11.2022 (по состоянию на 09:00 06.11.2022): погибло – 2 человека, ранено – 6 человек", – говорится в сообщении.
Ситуация по областям
• Днепропетровская – 1 раненый;
• Донецкая – 1 погибший, 3 раненых;
• Запорожская – 1 погибший, 1 раненый;
• Харьковская –1 раненый.
Напомним
В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 827 детей, убили – 430.