Армія рф вбила в Україні ще двох цивільних – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Стало відомо про ще двох цивільних, які загинули в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Загальні дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
Цитата
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 05.11.2022 (станом на 09:00 06.11.2022): загинуло – 2 особи, поранено – 6 осіб", – ідеться у повідомленні.
Ситуація по областях
• Дніпропетровська – 1 поранений;
• Донецька – 1 загиблий, 3 поранених;
• Запорізька – 1 загиблий, 1 поранений;
• Харківська – 1 поранений.
Нагадаємо
Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 827 дітей, вбили – 430.