Арестович прокомментировал ситуацию с мэром Купянска, который "сдал" город российским оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Ситуация с мэром Купянска Харьковской области Геннадием Мацегорой, который "сдал" город российским оккупантам, выясняется. Об этом в воскресенье, 27 февраля, во время брифинга заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, передает УНН.
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“Купянск. Выясняется ситуация, несмотря на запись с мэром Купянска и многочисленные заверения россиян, что они захватили город. Мы выясняем ситуацию. Не все там так просто”, — отметил он.
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