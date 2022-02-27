Арестович прокомментировал ситуацию с мэром Купянска, который "сдал" город российским оккупантам

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“Купянск. Выясняется ситуация, несмотря на запись с мэром Купянска и многочисленные заверения россиян, что они захватили город. Мы выясняем ситуацию. Не все там так просто”, — отметил он.

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