Арестович прокоментував ситуацію з мером Куп'янська, який "здав" місто російським окупантам
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Ситуація з мером Куп'янська Харківської області Геннадієм Мацегорою, який "здав" місто російським окупантам, з'ясовується. Про це у неділю, 27 лютого, під час брифінгу заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, передає УНН.
Цитата
“Куп’янськ. З’ясовується ситуація, незважаючи на запис з мером Куп’янська і численні запевнення росіян, що вони захопили місто. Ми з’ясовуємо ситуацію. Не все там так просто”, — зазначив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мер Куп'янська здав місто російським окупантам.