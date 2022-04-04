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Арестович опубликовал части и подразделения военных рф, совершивших военные преступления на Киевщине

Киев • УНН

 • 238765 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович обнародовал части и подразделения военных рф, которые совершили военные преступления в городах Киевской области. Об этом сообщает УНН.

Арестович опубликовал части и подразделения военных рф, совершивших военные преступления на Киевщине

Детали

По словам Алексея Арестовича эти части и подразделения вс рф и росгвардії, которые совершили военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене:

- 64 ОМСБр 35 армии Восточного военного округа";
- 5 ВТБР 36 армии Восточного военного округа";
- 331 ВДП 98 ВДД;
- 37 СВДП 106 ВДД;
- 104 и 234 ДШП 76 ДШД;
- 14 и 45 ОБСпН;
- 63 ОПОН Росгвардии;
- 155 ОБРМП "Тихокеанського флота".

Напомним

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены.

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