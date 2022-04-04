Арестович опублікува частини та підрозділи військових рф, які вчинили військові злочини на Київщині

Деталі

За словами Олексія Арестовича ці частини та підрозділи зс рф та росгвардії, які вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені:

- 64 ОМСБр 35 армії "Східного військового округу";

- 5 ВТБР 36 армії "Східного військового округу";

- 331 ВДП 98 ВДД;

- 37 ВДП 106 ВДД;

- 104 та 234 ДШП 76 ДШД;

- 14 та 45 ОБСпН;

- 63 ОПОН Росгвардії;

- 155 ОБРМП "Тихокеанського флоту".

Нагадаємо

Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені.