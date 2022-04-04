Арестович опублікува частини та підрозділи військових рф, які вчинили військові злочини на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович оприлюднив частини та підрозділи військових рф, які вчинили військові злочини в містах Київської області. Про це повідомляє УНН.
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За словами Олексія Арестовича ці частини та підрозділи зс рф та росгвардії, які вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені:
- 64 ОМСБр 35 армії "Східного військового округу";
- 5 ВТБР 36 армії "Східного військового округу";
- 331 ВДП 98 ВДД;
- 37 ВДП 106 ВДД;
- 104 та 234 ДШП 76 ДШД;
- 14 та 45 ОБСпН;
- 63 ОПОН Росгвардії;
- 155 ОБРМП "Тихокеанського флоту".
Нагадаємо
Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені.