Арахамия: вопрос главы фракции "Слуга народа" будет решаться 28 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Народный депутат Давид Арахамия ожидает, что вопрос его возможного избрания главой будущей парламентской фракции "Слуга народа" будет решаться 28 августа. Об этом он заявил журналистам в среду, передает УНН.
"Рекомендация уже была сделана, и поэтому это будет решено на нашем партийном первом собрании... 28-го (августа - ред.) У нас будет, кажется, какое-то собрание предварительное перед тем, как мы будем голосовать", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли уже разговор с Президентом Владимиром Зеленским относительно его назначения на должность председателя фракции.
Напомним, "Слуга народа" хочет большинство во всех комитетах ВР.