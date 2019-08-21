Арахамия: вопрос главы фракции "Слуга народа" будет решаться 28 августа

"Рекомендация уже была сделана, и поэтому это будет решено на нашем партийном первом собрании... 28-го (августа - ред.) У нас будет, кажется, какое-то собрание предварительное перед тем, как мы будем голосовать", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли уже разговор с Президентом Владимиром Зеленским относительно его назначения на должность председателя фракции.

Напомним, "Слуга народа" хочет большинство во всех комитетах ВР.