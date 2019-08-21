Арахамія: питання голови фракції "Слуга народу" вирішуватиметься 28 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Народний депутат Давид Арахамія очікує, що питання його можливого обрання головою майбутньої парламентської фракції "Слуга народу" вирішуватиметься 28 серпня. Про це він заявив журналістам у середу, передає УНН.
"Рекомендація вже була зроблена, і тому це буде вирішено на нашому партійному першому зібранні... 28-го (серпня - ред.) у нас буде, здається, якесь зібрання попереднє перед тим, як ми будемо голосувати", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи була уже розмова із Президентом Володимиром Зеленським стосовно його призначення на посаду голови фракції.
Нагадаємо, “Слуга народу” хоче більшість у всіх комітетах ВР.