Арахамия оправился от COVID-19

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 18554 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78039 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100669 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116856 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151870 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199769 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195385 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283069 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157998 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Арахамия оправился от COVID-19

Арахамия оправился от COVID-19

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Повторный тест на коронавирусную инфекцию главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамия оказался отрицательным. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Тест оказался отрицательным. Он (Давид Арахамия - ред.) уже вернулся на работу, уже на рабочем месте", - сообщила собеседница УНН.

По ее словам, на прошлой неделе господин Арахамия "сильно кашлял", но по состоянию сегодня глава фракции себя чувствует удовлетворительно.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и отныне "уже на работе".

Обращение появилось всего за более чем за час после того, как аналогичное заявление сделал и руководитель его Офиса Андрей Ермак .

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