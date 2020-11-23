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"Коронавірус позаду": керівник Офісу Президента Єрмак вилікувався від COVID-19

"Коронавірус позаду": керівник Офісу Президента Єрмак вилікувався від COVID-19

Київ • УНН

 • 11269 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що вилікувався від COVID-19 і повертається до роботи у звичайному режимі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі", - написав Єрмак.

Додамо, Андрій Єрмак повідомив, що захворів коронавірусом, у той же день, що і Президент Володимир Зеленський - 9 листопада.

Главу держави разом з очільником його Офісу госпіталізували до лікарні "Феофанія".

Нагадаємо, 18 листопада повідомлялося, що результати повторного тесту на COVID-19 у Президента України Володимира Зеленського виявились позитивними.

Тим часом, в Україні на 8 годину 23 листопада зафіксовано вже 635 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075. Приріст випадків захворювання за добу - менше 11 тисяч, традиційне падіння кількості виявлених випадків на вихідних.

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