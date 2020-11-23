"Коронавірус позаду": керівник Офісу Президента Єрмак вилікувався від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що вилікувався від COVID-19 і повертається до роботи у звичайному режимі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі", - написав Єрмак.
Додамо, Андрій Єрмак повідомив, що захворів коронавірусом, у той же день, що і Президент Володимир Зеленський - 9 листопада.
Главу держави разом з очільником його Офісу госпіталізували до лікарні "Феофанія".
Нагадаємо, 18 листопада повідомлялося, що результати повторного тесту на COVID-19 у Президента України Володимира Зеленського виявились позитивними.
Тим часом, в Україні на 8 годину 23 листопада зафіксовано вже 635 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075. Приріст випадків захворювання за добу - менше 11 тисяч, традиційне падіння кількості виявлених випадків на вихідних.