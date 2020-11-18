Зеленський: мій повторний тест на COVID-19 виявився позитивним
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що його повторний тест на COVID-19 виявився позитивним. Про це він розповів у своєму третьому влогу, передає кореспондент УНН.
“Мій повторний тест на (COVID-19 —ред.) на жаль поки що позитивний, однак я продовжую щоденно працювати...З кожним днем я почуваю себе все краще, запахи вже сьогодні повернулися. Сили повертаються, температура знижується, а бажання повернутися до живої роботи підіймається. Вірю, що наступне відео я буду записувати вже не з лікарні, а остаточно переможу COVID-19...”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, прессекретар Глави держави Юлія Мендель розповіла, що здоров’я Президента Володимира Зеленського, у якого підтвердили коронавірусне захворювання, покращується щодня.
Як повідомлялося, 9 листопада у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19. Крім того, стало відомо, що у глави ОПУ Андрія Єрмака також підтвердили захворювання.
Раніше прессекретар глави держави Юлія Мендель заявила, що наразі Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перебувають у лікарні “Феофанія”, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією.