Зеленский: мой повторный тест на COVID-19 оказался положительным

"Мой повторный тест на (COVID-19 - ред.) к сожалению пока положительный, но я продолжаю ежедневно работать ... С каждым днем я чувствую себя все лучше, запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются, температура снижается, а желание вернуться к живой работе поднимается. Верю, что следующее видео я буду записывать уже не из больницы, а окончательно выиграю COVID-19...", - сказал Зеленский.

Напомним, пресс-секретар Главы государства Юлия Мендель рассказала, что здоровье Президента Владимира Зеленского, у которого подтвердили коронавирусное заболевание, улучшается каждый день.

Как сообщалось, 9 ноября у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Кроме того, стало известно, что у главы ОП Андрея Ермака также подтвердили заболевание.

Ранее пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что сейчас Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак находятся в больнице "Феофания", ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией.