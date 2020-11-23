Зеленський подолав коронавірус

"У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус... Так чи інакше, відсьогодні я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі", - повідомив Президент.

Звернення з'явилося всього за більш ніж годину після того, як аналогічну заяву зробив і керівник його Офісу Андрій Єрмак. Примітно, що Зеленський і Єрмак раніше повідомили про те, що інфікувалися коронавірусом, теж в один день - 9 листопада.

"Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим", - додав при цьому Президент у сьогоднішньому зверненні.

Нагадаємо, 18 листопада повідомлялося, що результати повторного тесту на COVID-19 у Президента України Володимира Зеленського виявились позитивними.

Тим часом, в Україні на 8 годину 23 листопада зафіксовано вже 635 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075. Приріст випадків захворювання за добу - менше 11 тисяч, традиційне падіння кількості виявлених випадків на вихідних.