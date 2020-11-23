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Зеленский вылечился от коронавируса

Зеленский вылечился от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 19099 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и с сегодняшнего дня "уже на работе". Об этом он сообщил в видеообращении, обнародованном в понедельник, 23 ноября, передает УНН.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус... Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - сообщил Президент.

Обращение появилось всего за более чем час после того, как аналогичное заявление сделал и руководитель его Офиса Андрей Ермак. Примечательно, что Зеленский и Ермак ранее сообщили о том, что инфицировались коронавирусом, тоже в один день - 9 ноября.

"Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим", - добавил при этом Президент в сегодняшнем обращении.

Напомним, 18 ноября сообщалось, что результаты повторного теста на COVID-19 у Президента Украины Владимира Зеленского оказались положительными.

Между тем, в Украине на 8:00 23 ноября зафиксировано уже 635 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 291 060 человек, летальных исходов - 11 075. Прирост случаев заболевания за сутки - менее 11 тысяч, традиционное падение количества выявленных случаев на выходных.

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