Арахамія одужав від COVID-19

“Тест виявився негативним. Він (Давид Арахамія – ред.) вже повернувся на роботу, уже на робочому місці”, - повідомила співрозмовниця УНН.

З її слів, минулого тижня пан Арахамія “сильно кашляв”, але станом на сьогодні голова фракції себе почуває задовільно.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус і відсьогодні "вже на роботі".

Звернення з'явилося всього за більш ніж годину після того, як аналогічну заяву зробив і керівник його Офісу Андрій Єрмак.