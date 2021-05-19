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Арахамия обсудил с сенатором США российскую угрозу, реформы и вакцинацию

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Председатель фракции политической партии “Слуга народа” Давид Арахамия провел встречи с Крисом Мерфи — сенатором США от штата Коннектикут, представителем Демократической партии США, сопредседателем Группы дружбы Конгресса США по Украине, сообщает УНН.

Арахамия обсудил с сенатором США российскую угрозу, реформы и вакцинацию

Цитата

“Сенатор Крис Мерфи является проактивным защитником Украины и всегда поддерживает развитие нашей страны. Мы обсудили вопросы российской угрозы, вызовы, которые сейчас стоят перед украинским парламентом, а также вопросы вакцинации и поддержку Украины со стороны США по этому вопросу. Также я пригласил сенатора посетить Украину и принять участие в праздновании 30-й годовщины Независимости”, — рассказал Арахамия.

Детали

Глава фракции выразил обеспокоенность относительно наличия российских войск на границе с Украиной. Сенатор подчеркнул наличие намерений США поддерживать Украину для защиты демократии и ее свободного развития.

Также Арахамия поделился вызовами, которые сейчас стоят перед украинским парламентом. Это борьба с коррупцией, становление независимого энергетического сектора, усиление независимости Национального банка Украины. Представитель Сената сообщил, что поддерживает действия Президента и парламента в решении этих вопросов.

Кроме того, стороны обсудили проблемы вакцинации украинцев. Разработаны первые шаги для осуществления поддержки США в этой сфере. Сенатор отметил, что возможно привлечение помощи Украине для проведения вакцинации всего населения страны.

Ранее

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия призвал правительство США выделить справедливую часть своих избыточных вакцин AstraZeneca против COVID-19 для Украины. С соответствующим письмом он обратился к координатору по глобальному реагированию на COVID-19 и безопасности здравоохранения Госдепартамента США Гейла Смита.

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