Арахамія обговорив з сенатором США російську загрозу, реформи та вакцинацію

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“Сенатор Кріс Мерфі є проактивним захисником України та завжди підтримує розвиток нашої країни. Ми обговорили питання російської загрози, викликів, які наразі стоять перед українським парламентом, а також питання вакцинації та підтримку України з боку США з цього питання. Також я запросив сенатора відвідати Україну та взяти участь у святкуванні 30-ї річниці Незалежності”, — розповів Арахамія.

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Очільник фракції висловив занепокоєння щодо наявності російських військ на кордоні з Україною. Сенатор підкреслив наявність намірів США підтримувати Україну для захисту демократії та її вільного розвитку.

Також Арахамія поділився викликами, які наразі стоять перед українським парламентом. Це боротьба з корупцією, становлення незалежного енергетичного сектору, посилення незалежності Національного банку України. Представник Сенату повідомив, що підтримує дії Президента та парламенту у вирішенні цих питань.

Окрім того сторони обговорили проблеми вакцинації українців. Розроблено перші кроки для здійснення підтримки США у цій сфері. Сенатор наголосив, що можливим є залучення допомоги Україні для проведення вакцинації всього населення країни.

Раніше

Голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія закликав уряд США виділити справедливу частину своїх надлишкових вакцин AstraZeneca проти COVID-19 для України. З відповідним листом він звернувся до координатора з глобального реагування на COVID-19 та безпеки охорони здоров’я Держдепартаменту США Гейла Сміта.