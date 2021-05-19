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Арахамія обговорив з сенатором США російську загрозу, реформи та вакцинацію

Київ • УНН

 • 13660 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Голова фракції політичної партії “Слуга Народу” Давид Арахамія провів зустрічі з Крісом Мерфі — сенатором США від штату Коннектикут, представником Демократичної партії США, співголовою Групи дружби Конгресу США з Україною, повідомляє УНН.

Арахамія обговорив з сенатором США російську загрозу, реформи та вакцинацію

Цитата

“Сенатор Кріс Мерфі є проактивним захисником України та завжди підтримує розвиток нашої країни. Ми обговорили питання російської загрози, викликів, які наразі стоять перед українським парламентом, а також питання вакцинації та підтримку України з боку США з цього питання. Також я запросив сенатора відвідати Україну та взяти участь у святкуванні 30-ї річниці Незалежності”, — розповів Арахамія.

Деталі

Очільник фракції висловив занепокоєння щодо наявності російських військ на кордоні з Україною. Сенатор підкреслив наявність намірів США підтримувати Україну для захисту демократії та її вільного розвитку.

Також Арахамія поділився викликами, які наразі стоять перед українським парламентом. Це боротьба з корупцією, становлення незалежного енергетичного сектору, посилення незалежності Національного банку України. Представник Сенату повідомив, що підтримує дії Президента та парламенту у вирішенні цих питань.

Окрім того сторони обговорили проблеми вакцинації українців. Розроблено перші кроки для здійснення підтримки США у цій сфері. Сенатор наголосив, що можливим є залучення допомоги Україні для проведення вакцинації всього населення країни.

Раніше

Голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія закликав уряд США виділити справедливу частину своїх надлишкових вакцин AstraZeneca проти COVID-19 для України. З відповідним листом він звернувся до координатора з глобального реагування на COVID-19 та безпеки охорони здоров’я Держдепартаменту США Гейла Сміта.

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