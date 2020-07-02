Арахамия анонсировал "секретное оружие", что позволит принять законопроект об игорном бизнесе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал, что у них есть секретное оружие против “правкотероризма”, что позволит принять законопроект об игорном бизнесе. Об этом он сказал журналистам, передает УНН.
“У нас есть секретное оружие против этого „правкотероризма“. Об этом сейчас не могу сказать, потому что они воспользуются и заблокируют, но на днях это увидите. Мы завтра не будем ничего применять, завтра у нас только полтора часа фактически работы, мы предоставим им право ударить в грязь лицом еще больше. Они просто в прямом эфире стесняются, это их право. А после этого мы применим отдельное секретное оружие, которое позволит нам принять этот законопроект (о игорном бизнесе, — ред.)”, — сказал Давид Арахамия.
Напомним, Верховная Рада не успела сегодня проголосовать по законопроекту об игорном бизнесе.