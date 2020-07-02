Арахамия анонсировал "секретное оружие", что позволит принять законопроект об игорном бизнесе

“У нас есть секретное оружие против этого „правкотероризма“. Об этом сейчас не могу сказать, потому что они воспользуются и заблокируют, но на днях это увидите. Мы завтра не будем ничего применять, завтра у нас только полтора часа фактически работы, мы предоставим им право ударить в грязь лицом еще больше. Они просто в прямом эфире стесняются, это их право. А после этого мы применим отдельное секретное оружие, которое позволит нам принять этот законопроект (о игорном бизнесе, — ред.)”, — сказал Давид Арахамия.

Напомним, Верховная Рада не успела сегодня проголосовать по законопроекту об игорном бизнесе.