Арахамія анонсував "секретну зброю", що дозволить прийняти законопроект про гральний бізнес

“В нас є секретна зброя проти цього „правкотероризму“. Про це зараз не можу сказати, тому що вони скористаються і заблокують, але днями це побачите. Ми завтра не будемо нічого застосовувати, завтра в нас тільки півтори години фактично роботи, ми надамо їм право осоромитися ще більше. Вони просто в прямому ефірі соромляться, це їхнє право. А після того ми застосуємо окрему секретну зброю, яка дозволить нам прийняти цей законопроект (Про гральний бізнес, — ред.)”, — сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, Верховна Рада не встигла сьогодні проголосувати по законопроекту про гральний бізнес.