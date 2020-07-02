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Арахамія анонсував "секретну зброю", що дозволить прийняти законопроект про гральний бізнес

Київ • УНН

 • 11264 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія розповів, що у них є секретна зброя проти “правкотероризму”, що дозволить прийняти законопроект про гральний бізнес. Про це він сказав журналістам, передає УНН.

“В нас є секретна зброя проти цього „правкотероризму“. Про це зараз не можу сказати, тому що вони скористаються і заблокують, але днями це побачите. Ми завтра не будемо нічого застосовувати, завтра в нас тільки півтори години фактично роботи, ми надамо їм право осоромитися ще більше. Вони просто в прямому ефірі соромляться, це їхнє право. А після того ми застосуємо окрему секретну зброю, яка дозволить нам прийняти цей законопроект (Про гральний бізнес, — ред.)”, — сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, Верховна Рада не встигла сьогодні проголосувати по законопроекту про гральний бізнес.

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