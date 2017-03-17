Неизвестные подожгли две аптеки в Запорожье

16 марта 2017 года в 23:55 в Мелитопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от местной жительницы 1975 года рождения. Неизвестные в аптеке по проспекту 50 лет Победы бьют окна. А уже в 00:30 поступило сообщение от диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что по указанному адресу возник пожар.

В 00:10 в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение от неизвестного лица о том, что в аптеку, расположенную по ул.Гризодубова, пытаются проникнуть неизвестные. А в 00:32 от спасателей поступило сообщение о возгорании по этому же адресу.

"Следователи Нацполиции установили, что неизвестные (в обоих случаях) разбили окно аптеки, бросили внутрь емкость с горючим веществом и быстро скрылись с места происшествия", - сообщили в Нацполиции.

Также, в полиции сообщили, что сотрудники охранной фирмы, после поджогов двух аптек, приняли решение проверить другие аптеки сети. В 00:35 наряд частной охраны подъехал к очередной аптеке по улице Гвардейской. Там они увидели трех мужчин, которые находятся возле нее. Они уже успели разбить стекло. Охранники попытались догнать и задержать злоумышленников. Но, все трое побежали в сторону железнодорожных путей, где исчезли в темноте.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Мелитопольского отдела полиции.

По всем фактам сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от трех до десяти лет.

Напомним, 17 марта пожар произошел на киевском складе.