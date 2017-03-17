Невідомі підпалили дві аптеки на Запоріжжі

16 березня 2017 року о 23:55 до Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевої мешканки 1975 року народження. Невідомі в аптеці по проспекту 50 років Перемоги б’ють вікна. А вже о 00:30 надійшло повідомлення від диспетчер Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що за вказаною адресою виникла пожежа.

О 00:10 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що до аптеки, розташованої по вул.Гризодубова, намагаються проникнути невідомі. А о 00:32 від рятувальників надійшло повідомлення про спалах за цією ж адресою.

"Слідчі Нацполіції встановили, що невідомі (в обох випадках) розбили вікно аптеки, кинули всередину ємність з горючою речовиною і швидко зникли з місця події", — повідомили в Нацполіції.

Також, у поліції повідомили, що співробітники охоронної фірми, після підпалів двох аптек, прийняли рішення перевірити інші аптеки мережі. В 00:35 наряд приватної охорони під'їхав до чергової аптеці по вулиці Гвардійській. Там вони побачили трьох чоловіків, які вже встигли розбити скло. Проте охоронцям невдалося наздогнати і затримати зловмисників.

За всіма фактами відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років.

Нагадаємо, 17 березня пожежа сталась на київському складі.