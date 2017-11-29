Apple обещает исправить "баг" в новейшей операционной системе

"Мы работаем над обновлением программного обеспечения по этому вопросу", - заявили в Apple.

Сообщается, что дыру в безопасности обнаружил турецкий программист Лемме Эргин.

Он выяснил, что если ввести имя пользователя root, поле пароля оставить пустым, а затем несколько раз нажать Enter, можно получить неограниченный доступ к машине.

Эргина раскритиковали за то, что он нарушил принципы, которых обычно придерживаются профессионалы по безопасности.

За ними, эксперты должны уведомить компанию о проблеме с продуктом и дать ей некоторое время на исправление, перед тем как обнародовать эту информацию.

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Разработчик не ответил на эту критику в соцсетях, и по состоянию на вторник BBC не смогла с ним связаться.

В Apple не подтверждают и не опровергают, знали ли о проблеме наперед.

Лазейка не позволяет получить доступ к компьютеру дистанционно - для этого надо физически быть возле машины.

Пока Apple работает над исправлением проблемы, она предложила пользователям временные меры безопасности.

"Установка root-пароля исключает несанкционированный доступ к Mac", - объясняют в компании.