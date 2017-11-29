Apple обіцяє виправити "баг" в найновішій операційній системі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Компанія Apple заявила, що працює над тим, аби виправити лазівку в найновішій операційній системі MacOS High Sierra. Цей баг дозволяє отримати доступ до комп'ютера без пароля, а також - набути широких прав адміністратора. Повідомляє ВВС Україна, передає УНН.
"Ми працюємо над оновленням програмного забезпечення з цього питання", - заявили в Apple.
Повідомляється, що дірку в безпеці виявив турецький програміст Лемі Ергін.
Він з'ясував, що якщо ввести ім'я користувача root, поле пароля залишити порожнім, а потім кілька разів натиснути Enter, можна отримати необмежений доступ до машини.
Пана Ергіна розкритикували за те, що він порушив принципи, яких зазвичай дотримуються професіонали з безпеки.
За ними, експерти мають повідомити компанію про проблему з продуктом і дати їй певний час на виправлення, перед тим як оприлюднювати цю інформацію.
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Розробник не відповів на цю критику в соцмережах, і станом на вівторок BBC не змогла з ним зв'язатися.
У Apple не підтверджують і не спростовують, чи знали про "баг" наперед.
Лазівка не дає змоги отримати доступ до комп'ютера дистанційно - для цього треба фізично бути біля машини.
Поки Apple працює над виправленням проблеми, вона запропонувала користувачам тимчасові заходи безпеки.
"Встановлення root-пароля унеможливлює несанкціонований доступ до Mac", - пояснюють у компанії.