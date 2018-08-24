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Apple наняла десятки экс-сотрудников Tesla

Киев • УНН

 • 10889 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Корпорация Apple наняла с конца 2017 года десятки бывших сотрудников компании по производству электромобилей Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC со ссылкой на работников Tesla и данные из деловой социальной сети LinkedIn, информирует УНН.

Apple наняла десятки экс-сотрудников Tesla

По информации телеканала, в 2018 году Apple приняла на работу по меньшей мере 46 экс-сотрудников компании Маска. Среди них — инженеры-технологи, специалисты по безопасности и программному обеспечению, а также эксперты по организации поставок. Отмечается, что эти специалисты нужны Apple не только для реализации ее проекта самоуправляемого автомобиля Titan, но и для разработки программного обеспечения, дисплеев, оптики и аккумуляторов для другой ее продукции.

Среди причин перехода из одной компании в другую фигурируют, в том числе, более привлекательная продукция и конкурентная заработная плата. В частности отмечается, что технические специалисты и инженеры по программному обеспечению получают в Apple в 1,5 раза больше, чем в Tesla.

“Мы желаем им (бывшим сотрудникам) всего хорошего, — приводит CNBC слова представителя компании Илона Маска. — Работать в Tesla непросто. У нас в 100 раз меньше денег, чем у Apple, поэтому, конечно, они могут позволить себе платить (сотрудникам) больше”. При этом в Tesla отрицают информацию о том, что в 2018 году в Apple перешло больше сотрудников, чем в предыдущие годы.

Как сообщал УНН, Маск нанял банк для консультаций по выкупу акций Tesla.

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