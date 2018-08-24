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Apple найняла десятки екс-співробітників Tesla

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Корпорація Apple найняла з кінця 2017 року десятки колишніх співробітників компанії по виробництву електромобілів Tesla, що належить підприємцю Ілону Маску. Про це в п’ятницю повідомив телеканал CNBC з посиланням на працівників Tesla і дані з ділової соціальної мережі LinkedIn, інформує УНН.

Apple найняла десятки екс-співробітників Tesla

За інформацією телеканалу, в 2018 році Apple прийняла на роботу щонайменше 46 екс-співробітників компанії Маска. Серед них — інженери-технологи, фахівці з безпеки і програмного забезпечення, а також експерти з організації поставок. Відзначається, що ці фахівці потрібні Apple не тільки для реалізації її проекту самокерованого автомобіля Titan, але і для розробки програмного забезпечення, дисплеїв, оптики і акумуляторів для іншої її продукції.

Серед причин переходу з однієї компанії в іншу фігурують, в тому числі, більш приваблива продукція і конкурентна заробітна плата. Зокрема зазначається, що технічні фахівці і інженери з програмного забезпечення отримують в Apple в 1,5 рази більше, ніж в Tesla.

“Ми бажаємо їм (колишнім співробітникам) всього хорошого, — наводить CNBC слова представника компанії Ілона Маска. — Працювати в Tesla непросто. У нас в 100 разів менше грошей, ніж у Apple, тому, звичайно, вони можуть дозволити собі платити (співробітникам) більше”. При цьому в Tesla заперечують інформацію про те, що в 2018 році в Apple перейшло більше співробітників, ніж в попередні роки.

Як повідомляв УНН, Ілон Маск найняв банк для консультацій з викупу акцій Tesla.

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