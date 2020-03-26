Apple предоставит более 10 млн медицинских масок для США и европейских стран
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Американская компания Apple предоставит более 10 млн медицинских масок властям США и европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Соответствующее заявление опубликовал в среду в своем Twitter генеральный директор компании Тим Кук, передает УНН.
“Я с гордостью сообщаю, что у нас есть возможность выделить 10 млн масок Соединенным Штатам и еще несколько миллионов — регионам Европы, наиболее пострадавшим, — отметил глава Apple. — Наша команда сейчас работает над тем, чтобы приобрести маски у наших поставщиков в сотрудничестве с властью по всему миру”.
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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.