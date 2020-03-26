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Apple надасть понад 10 млн медичних масок для США і європейських країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Американська компанія Apple надасть понад 10 млн медичних масок владі США та європейських країн, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Відповідну заяву опублікував у середу в своєму Twitter генеральний директор компанії Тім Кук, передає УНН.

“Я з гордістю повідомляю, що у нас є можливість виділити 10 млн масок Сполученим Штатам і ще кілька мільйонів — регіонам Європи, які найбільше постраждали, — зазначив глава Apple. — Наша команда зараз працює над тим, щоб придбати маски у наших постачальників у співпраці з владою по всьому світу”.

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Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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