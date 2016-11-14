Апелляцию по делу об избиении полицейским бойца АТО рассмотрят в Ивано-Франковске
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня, 14 ноября, в Ивано-Франковском городском суде будут рассматривать дело полицейского Дмитрия Михальца, которого обвиняют в избиении ветерана АТО. Об этом проинформировали в пресс-службе суда Ивано-Франковска, сообщает УНН.
После того, как судом было принято решение отпустить главного патрульного Ивано-Франковска под личное обязательство и оставить его в должности на время досудебного расследования, прокуратура решила обжаловать решение.
Напомним, 5 сентября в Ивано-Франковске из-за якобы нарушения ПДД и выписывания полицейскими постановления между "копами" и ветераном АТО произошел конфликт, после которого участник АТО Иван Чайковский обвинил Д.Михальца в грубом избиении с бросанием на пол.
Отметим, что апелляционную жалобу должны были рассмотреть 7 ноября, однако из-за отсутствия на заседании одного из защитников обвиняемого, рассмотрение дела перенесли на 14 ноября. Заседание сегодня начнется в 14:00.