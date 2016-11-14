Апеляцію у справі побиття поліцейським бійця АТО розглянуть у Івано-Франківську
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні, 14 листопада, в Івано-Франківському міському суді розглядатимуть справу поліцейського Дмитра Міхальця, якого звинувачують у побитті ветерана АТО. Про це проінформували у прес-службі суду Івано-Франківська, повідомляє УНН.
Після того, як судом було прийняте рішення відпустити головного патрульного Івано-Франківська під особисте зобов’язання і залишити його на посаді на час досудового розслідування, прокуратура вирішила оскаржити рішення.
Нагадаємо, 5 вересня в Івано-Франківську через нібито порушення ПДР та виписування поліцейськими постанови між "копами" та ветераном АТО стався конфлікт, після якого учасник АТО Іван Чайковський звинуватив Д.Міхальця у брутальному побитті з киданням на підлогу.
Зазначимо, що апеляційну скаргу мали розглянути 7 листопада, проте через через відсутність на засіданні одного із захисників обвинуваченого, розгляд справи перенесли на 14 листопада. Засідання сьогодні розпочнеться о 14:00.