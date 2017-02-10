Апелляционный суд увеличил залог судье Л.Головатюку до 300 тыс. грн и отпустил

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей... постановила: постановить новое решение, которым в удовлетворении ходатайства заместителя Генерального прокурора Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Головатюк Л.Д. - отказать; применить в отношении подозреваемого Головатюка Л.Д. меру пресечения в виде залога", - говорится в сообщении.

При этом коллегия судей определила размер залога 300 000 грн.

Кроме того, суд обязал подозреваемого не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, сдать загранпаспорт и воздержаться от общения со свидетелями.

Постановление будет действовать до 12 марта 2017 года.

Ранее Печерский районный суд Киева избрал Л.Головатюку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 293 360 грн.

Напомним, вечером 12 января судью Хозяйственного суда Киева задержали в здании суда. Он требовал 16 тыс. долл. за приговор в пользу истца.