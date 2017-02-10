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Апеляційний суд збільшив заставу судді Л.Головатюку до 300 тис. грн і відпустив

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва частково задовольнив скарги прокуратури та сторони захисту на рішення Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу судді Господарського суду Києва Любомиру Головатюку, якого підозрюють у вимаганні хабара. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.

Апеляційний суд збільшив заставу судді Л.Головатюку до 300 тис. грн і відпустив

"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів … постановила: постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання заступника Генерального прокурора України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Головатюка Л.Д. – відмовити; застосувати щодо підозрюваного Головатюка Л.Д. запобіжний захід у вигляді застави", - йдеться у повідомленні.

При цьому колегія суддів визначила розмір застави 300 000 грн.

Крім того суд зобов’язав підозрюваного не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, здати закордонний паспорт і утриматися від спілкування зі свідками.

Ухвала діятиме до 12 березня 2017 року.

Раніше Печерський районний суд Києва обрав Л.Головатюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до з можливістю внесення застави в розмірі 293 360 грн.

Нагадаємо, ввечері 12 січня суддю Господарського суду Києва затримали у приміщенні суду. Він вимагав 16 тис. дол. за вирок на користь позивача.

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