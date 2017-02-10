Апеляційний суд збільшив заставу судді Л.Головатюку до 300 тис. грн і відпустив
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва частково задовольнив скарги прокуратури та сторони захисту на рішення Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу судді Господарського суду Києва Любомиру Головатюку, якого підозрюють у вимаганні хабара. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів … постановила: постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання заступника Генерального прокурора України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Головатюка Л.Д. – відмовити; застосувати щодо підозрюваного Головатюка Л.Д. запобіжний захід у вигляді застави", - йдеться у повідомленні.
При цьому колегія суддів визначила розмір застави 300 000 грн.
Крім того суд зобов’язав підозрюваного не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, здати закордонний паспорт і утриматися від спілкування зі свідками.
Ухвала діятиме до 12 березня 2017 року.
Раніше Печерський районний суд Києва обрав Л.Головатюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до з можливістю внесення застави в розмірі 293 360 грн.
Нагадаємо, ввечері 12 січня суддю Господарського суду Києва затримали у приміщенні суду. Він вимагав 16 тис. дол. за вирок на користь позивача.