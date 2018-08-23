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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Апелляционный суд арестовал подозреваемого в ДТП в Житомирской области

Киев • УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 августа. УНН. Апелляционный суд Житомирской области изменил меру пресечения водителю фуры, с участием которой произошло ДТП с двумя погибшими на трассе "Киев - Чоп", передает корреспондент УНН.

Апелляционный суд арестовал подозреваемого в ДТП в Житомирской области

Так, суд поддержал апелляционную жалобу прокуратуры и отменил решение суда первой инстанции. Таким образом, подозреваемому изменили меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога до 16 октября.

Напомним, водителя-иностранца грузовика, с участием которого на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с двумя погибшими, взяли под стражу с правом внесения залога в размере 147 тысяч гривен. Впоследствии мужчина вышел под залог.

Как сообщал УНН, ДТП произошло 15 августа на трассе "Киев-Чоп". Тогда грузовик, протаранив отбойник, вылетел на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем "ВАЗ". Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Водитель грузовика с места аварии скрылся, однако уже на следующий день сам пришел в полицию.

51-летнему иностранцу объявили о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

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