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Апеляційний суд заарештував підозрюваного у ДТП на Житомирщині

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 серпня. УНН. Апеляційний суд Житомирської області змінив запобіжний захід водію фури, за участі якої сталася ДТП з двома загиблими на трасі "Київ - Чоп", передає кореспондент УНН.

Апеляційний суд заарештував підозрюваного у ДТП на Житомирщині

Так, суд підтримав апеляційну скаргу прокуратури та скасував рішення суду першої інстанції. Таким чином, підозрюваному змінили запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави до 16 жовтня.

Нагадаємо, водія-іноземця вантажівки, за участі якої на трасі "Київ-Чоп" сталася ДТП з двома загиблими, взяли під варту з правом внесення застави у розмірі 147 тисяч гривень. Згодом чоловік вийшов під заставу.

Як повідомляв УНН, ДТП сталася 15 серпня на трасі "Київ-Чоп". Тоді вантажівка, протаранивши відбійник, вилетіла на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автомобілем "ВАЗ". Водій та пасажир легковика загинули на місці. Водій вантажівки з місця аварії втік, однак вже наступного дня сам прийшов до поліції.

51-річному іноземцю оголосили про підозру за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

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