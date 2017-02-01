Апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на арест судьи Хозяйственного суда Киева

"Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о взятии под стражу пойманного с поличным судьи хоз. суда Киева Головатюка, потому что материалы дела не поступили в суд", - написал Р.Маселко.

Напомним, вечером 12 января судью Хозяйственного суда Киева задержали в здании суда. Он требовал 16 тыс. долл. за приговор в пользу истца.