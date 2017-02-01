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Апеляційний суд відклав розгляд скарги на арешт судді Господарського суду Києва

Київ • УНН

 • 9730 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту судді Господарського суду Києва Любомира Головатюка на рішення суду першої інстанції про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 10:30 10 лютого. Про це на своїй сторінці у Facebook написав правозахисник Роман Маселко, передає УНН.

“Апеляційний суд м.Києва переніс розгляд апеляційної скарги на ухвалу про взяття під варту спійманого на гарячому судді госп. суду м.Києва Головатюка, бо матеріали справи не надійшли до суду”, — написав Р.Маселко.

Нагадаємо, ввечері 12 січня суддю Господарського суду Києва затримали у приміщенні суду. Він вимагав 16 тис. дол. за вирок на користь позивача.

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