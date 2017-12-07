Апелляционный суд отменил приговор "доктору Пи"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Апелляционный суд Тернопольской области отменил приговор в отношении Андрея Слюсарчука и отправил дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом сообщил УНН его адвокат Роман Ференц.
"Апелляционный суд Тернопольской области удовлетворил жалобы защитников в интересах Слюсарчука Андрея Тихоновича, отменив приговор суда первой инстанции и отправил на новое рассмотрение в тот же Сиховского районного суда", - сказал адвокат.
Р.Ференц отметил, что защита просила в своих апелляционных жалобах вообще прекратить производство за отсутствием события и состава преступления в действиях их подзащитного.
Защитник также добавил, что Андрей Слюсарчук сейчас находится за границей.
Напомним, А.Слюсарчука было предъявлено обвинение в совершении им преступлений, предусмотренных ст. ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), ст. 138 (незаконная лечебная деятельность), ч. 2, 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Позже обвинение было изменено.
Как сообщал УНН, в июне 2016 "Доктора Пи" был освобожден из-под стражи.