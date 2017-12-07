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Апеляційний суд скасував вирок "доктору Пі"

Апеляційний суд скасував вирок "доктору Пі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Апеляційний суд Тернопільської області скасував вирок щодо Андрія Слюсарчука та відправив справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції. Про це повідомив УНН його адвокат Роман Ференц.

"Апеляційний суд Тернопільської області задовольнив скарги захисників в інтересах Слюсарчука Андрія Тихоновича, скасувавши вирок суду першої інстанції і відправив на новий розгляд до того ж Сихівського районного суду", - сказав адвокат.
Р.Ференц зазначив, що захист просив у своїх апеляційних скаргах взагалі закрити провадження за відсутністю події та складу злочину в діях їхнього підзахисного.

Захисник також додав, що Андрій Слюсарчук наразі перебуває за кордоном.

Нагадаємо, А.Слюсарчуку було пред’явлено обвинувачення у скоєнні ним злочинів, передбачених ст. ч. 2 ст. 121 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 138 (незаконна лікувальна діяльність), ч. 2, 3 ст. 190 (шахрайство), та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Пізніше обвинувачення було змінено.

Як повідомляв УНН, у червні 2016 року "Доктора Пі" було звільнено з-під варти.

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