Апелляционный суд перенес на 23 ноября рассмотрения жалобы на меру пресечения Розенблатта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на постановление Соломенского районного суда, который положил на народного депутата Украины Борислава Розенблата новые процессуальные обязанности, на 23 ноября 11:30 в связи с тем, что в суд не поступили материалы дела из суда первой инстанции. Об этом сообщил УНН прокурор САП Виталий Кравец.
"Перенесли заседание на 23 ноября 11:30", - сказал прокурор.
В. Кравец уточнил, что заседание было перенесено из-за того, что в Апелляционный суд Киева еще не поступили материалы дел из Соломенского райсуда.
Также он добавил, что на 23 ноября перенесено и рассмотрение апелляционной жалобы на арест имущества Розенблатта через те же основания.
Как сообщал УНН, 20 октября суд возложил на Б.Розенблата новые обязанности сроком до 18 декабря.
17 октября народный депутат Украины Борислав Розенблат сообщил, что срок действия возложенных на него обязанностей закончился. С него сняли электронный браслет.
Как отмечали в специализированной антикоррупционной прокуратуре, 19 июня детективы НАБУ по процессуального руководства САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получения неправомерной выгоды, содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас, по данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.