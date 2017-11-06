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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 33443 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 102292 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 91223 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101488 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101399 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 80292 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102271 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 101521 просмотра

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Апелляционный суд перенес на 23 ноября рассмотрения жалобы на меру пресечения Розенблатта

Апелляционный суд перенес на 23 ноября рассмотрения жалобы на меру пресечения Розенблатта

Киев  •  УНН

 • 9811 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на постановление Соломенского районного суда, который положил на народного депутата Украины Борислава Розенблата новые процессуальные обязанности, на 23 ноября 11:30 в связи с тем, что в суд не поступили материалы дела из суда первой инстанции. Об этом сообщил УНН прокурор САП Виталий Кравец.

"Перенесли заседание на 23 ноября 11:30", - сказал прокурор.

В. Кравец уточнил, что заседание было перенесено из-за того, что в Апелляционный суд Киева еще не поступили материалы дел из Соломенского райсуда.

Также он добавил, что на 23 ноября перенесено и рассмотрение апелляционной жалобы на арест имущества Розенблатта через те же основания.

Как сообщал УНН, 20 октября суд возложил на Б.Розенблата новые обязанности сроком до 18 декабря.

17 октября народный депутат Украины Борислав Розенблат сообщил, что срок действия возложенных на него обязанностей закончился. С него сняли электронный браслет.

Как отмечали в специализированной антикоррупционной прокуратуре, 19 июня детективы НАБУ по процессуального руководства САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получения неправомерной выгоды, содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас, по данным САП, установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.

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