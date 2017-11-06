Апеляційний суд переніс на 23 листопада розгляд скарги на запобіжний захід Розенблату
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги на ухвалу Солом’янського районного суду, який поклав на народного депутата України Борислава Розенблата нові процесуальні обов’язки, на 23 листопада 11:30 у зв’язку з тим, що до суду не надійшли матеріали справи з суду першої інстанції. Про це повідомив УНН прокурор САП Віталій Кравець.
"Перенесли засідання на 23 листопада 11:30", - сказав прокурор.
В.Кравець уточнив, що засідання було перенесено через те, що до Апеляційного суду Києва ще не надійшли матеріали справ із Солом’янського райсуду.
Також він додав, що на 23 листопада перенесено й розгляд апеляційної скарги на арешт майна Розенблата через ті самі підстави.
Як повідомляв УНН, 20 жовтня суд поклав на Б.Розенблата нові обов’язки строком до 18 грудня.
17 жовтня народний депутат України Борислав Розенблат повідомив, що строк дії покладених на нього обов’язків закінчився. З нього зняли електронний браслет.
Як зазначали у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди, сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.
За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України. Наразі, за даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.