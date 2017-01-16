Апелляционный суд Киева оставил под стражей И.Безъязыкова, которого подозревают в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения жалобу защиты полковника ВСУ Ивана Безъязыкова на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в сотрудничестве с террористическими группировками и государственной измене, передает корреспондент УНН.
"Коллегия судей приняла апелляционную жалобу защитников подозреваемого Безъязыкова на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения", - сказал председательствующий судья.
Как сообщал УНН, полковнику ВСУ И.Безьязикову объявлено подозрение в участии в террористической организации. Экс-начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов, задержала СБУ.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК.
Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года.