Апеляційний суд Києва залишив під вартою І.Без'язикова, якого підозрюють у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив без задоволення скаргу захисту полковника ЗСУ Івана Без'язикова на рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за підозрою у співпраці з терористичними угрупованнями та державній зраді, передає кореспондент УНН.
"Колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу захисників підозрюваного Без'язикова на рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без задоволення",- сказав головуючий суддя.
Як повідомляв УНН, полковнику ЗСУ І.Без’язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації. Екс-начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів, затримала СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.
Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2017 року.