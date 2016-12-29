Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляции И.Безъязыкова по избранной мере пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы защиты полковника ВСУ Ивана Безъязыкова на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в сотрудничестве с террористическими группировками, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание Апелляционного суда Киева объявляется открытым", - заявил председательствующий судья Вячеслав Дзюбин.
Стоит отметить, подозреваемый доставлен из СИЗО в зал суда.
Как сообщал УНН, полковнику ВСУ И.Безъязыкову объявлено подозрение в участии в террористической организации. Экс-начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов, задержала СБУ.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК.
Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года.