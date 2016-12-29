Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляції І.Без'язикова щодо обраного запобіжного заходу

"Судове засідання Апеляційного суду Києва оголошується відкритим",- заявив головуючий суддя В'ячеслав Дзюбін.

Варто зазначити, підозрюваний доставлений із СІЗО до зали суду.

Як повідомляв УНН, полковнику ЗСУ І.Без'язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації. Екс-начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів, затримала СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.

Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2017 року.