Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляції І.Без'язикова щодо обраного запобіжного заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги захисту полковника ЗСУ Івана Без'язикова на рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за підозрою у співпраці з терористичними угрупованнями, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання Апеляційного суду Києва оголошується відкритим",- заявив головуючий суддя В'ячеслав Дзюбін.
Варто зазначити, підозрюваний доставлений із СІЗО до зали суду.
Як повідомляв УНН, полковнику ЗСУ І.Без'язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації. Екс-начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів, затримала СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.
Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2017 року.