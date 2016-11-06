Антиправительственные демонстранты столкнулись с полицией во Флоренции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сотни антиправительственных демонстрантов в капюшонах столкнулись с полицией во Флоренции в субботу за несколько недель до референдума по конституционной реформе, сообщает УНН со ссылкой на Reuters .
"Демонстрации - это их право, но применение насилия - подло и неприемлемо", - сказал мэр Флоренции Дарио Нардела своим однопартийцам с трибуны.
Демонстранты бросали дымовые шашки, камни и петарды. Один офицер был ранен в ногу во время столкновений.
Протесты против правительства и референдума происходили и раньше, но этот протест был первым, сопровождавшимся насилием.
Напомним, что с помощью вышеупомянутого референдума хотят решить вопрос уменьшения роли сената и сокращения полномочий региональных органов власти в Италии.
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