Антиправительственные демонстранты столкнулись с полицией во Флоренции

"Демонстрации - это их право, но применение насилия - подло и неприемлемо", - сказал мэр Флоренции Дарио Нардела своим однопартийцам с трибуны.

Демонстранты бросали дымовые шашки, камни и петарды. Один офицер был ранен в ногу во время столкновений.

Протесты против правительства и референдума происходили и раньше, но этот протест был первым, сопровождавшимся насилием.

Напомним, что с помощью вышеупомянутого референдума хотят решить вопрос уменьшения роли сената и сокращения полномочий региональных органов власти в Италии.

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