Антиурядові демонстранти зіткнулись з поліцією у Флоренції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сотні антиурядових демонстрантів у капюшонах зіткнулися з поліцією у Флоренції в суботу за кілька тижнів до референдуму щодо конституційної реформи, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Демонстрації - це їхнє право, але застосування насильства - підло і неприйнятно," - сказав мер Флоренції Даріо Нардела своїм однопартійцям з трибуни.
Демонстранти кидали димові шашки, каміння і петарди. Один офіцер був поранений в ногу під час зіткнень.
Протести проти уряду і референдуму відбувались і раніше, але цей протест був першими, що супроводжувався насильством.
Нагадаємо, що за допомогою вищезгаданого референдуму хочуть вирішити питання з питання зменшення ролі сенату і скорочення повноважень регіональних органів влади в Італії.
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