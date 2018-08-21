Антиукраинского интернет-агитатора осудили в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Жителя Черкасской области, который проводил антиукраинскую агитацию в социальных сетях, осудили. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой наказания на один год. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что житель Смелы на персональных страницах соцсетей размещал сообщения с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.
Напомним, на днях военнослужащие Нацгвардии из состава Объединенных сил задержали на Донбассе трех подозреваемых в сотрудничестве с террористической "ДНР".