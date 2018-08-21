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Антиукраїнського інтернет-агітатора засудили на Черкащині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Жителя Черкащини, який проводив антиукраїнську агітацію у соціальних мережах, засудили. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

Антиукраїнського інтернет-агітатора засудили на Черкащині

“Суд визнав затриманого винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на один рік. Вирок набув законної сили”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що житель Сміли на персональних сторінках соцмереж розміщував дописи із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.

Нагадаємо, днями військовослужбовці Нацгвардії зі складу Об’єднаних сил затримали на Донбасі трьох підозрюваних у співпраці з терористичною “ДНР”.

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