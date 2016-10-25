Антитеррористические учения прошли в Черкасской области

В учениях приняли участие руководители региональных органов СБУ, ЧП, представители ГСЧС, Министерства обороны, пограничной службы, а также руководители предприятий электроэнергетики.

В ходе учений отработали алгоритм мероприятий и систему оповещения, стратегию и тактику пресечения возможных террористических проявлений. Участники учений поэтапно отработали совместные действия при возможных ситуациях, оценили эффективность сил и средств, направленных на противодействие террористическим проявлениям.

По итогам командно-штабных учений определено состояние защищенности и безопасности стратегического объекта повышенной уязвимости, проверено взаимодействие правоохранительных органов и органов местной и областной власти. Также руководители объектов электроэнергетики получили четкие инструкции относительно действий при возможных угрозах.